Harry come mamma Diana, attraversa un campo minato in Angola

Venerdì 27 Settembre 2019, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 18:37

a. Il Duca di Sussex, che insieme alla sua famiglia, Archie compreso, è atterrato qualche giorno fa in Africa per una visita ufficiale, ha deciso dper sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema delle mine antiuomo.Si è trattato di una scelta coraggiosa e pericolosa, in cui ha dimostrato lo stesso carattere di ferro della mamma, Diana Spencer, che nel 1997 fece la stessa cosa. L'Intento di Diana era quello di porre l'attenzione sulle morti ingiuste dovute a queste mine in molti paesi africani in guerra e il figlio ha deciso di portare avanti la battaglia della madre, a maggior ragione visto che purtroppo non sembra essere cambiato molto in diverse aree del paese.