Harry e Meghan atterrano in Africa, per il piccolo Archie è il primo viaggio ufficiale all'estero

Lunedì 23 Settembre 2019, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Harry e Meghan, Duca e Duchessa del Sussex, sono arrivati oggi a Città del Capo, con 40 minuti di ritardo del volo di linea, ma sembrano essere molto felici di questo primo viaggio ufficiale con tutta la famiglia. Archie è cresciuto molto e resta tra le braccia di mamma Meghan che in questi giorni avrà certo da fare insieme ad Harry.Quella a Città del Capo è la prima tappa di una visita di 10 giorni che porterà Harry anche in altri stati della regione. Harry e Meghan viaggiano con il piccolo Archie, al suo primo viaggio ufficiale all'estero, e rimarranno nella regione fino al 2 ottobre. Per Harry le tappe della missione africana saranno quattro: oltre al Sudafrica sarà anche in Malawi, Botswana e Angola, tappa quest'ultima dove renderà omaggio al lavoro che svolse la madre, la Principessa Diana, a favore della campagna antimine durante una visita nel paese nel 1997.Meghan e Archie attenderanno Harry in Sudafrica. «L'amore del Duca del Sussex per l'Africa è noto: per la prima volta si recò in visita nel continente all'età di 13 anni e oltre due decenni dopo i popoli, le culture e le comunità locali continuano ad ispirarlo quotidianamente», ha commentato una portavoce di Buckingham Palace. Tra gli incontri previsti durante la tappa in Sudafrica, quello con Graca Machel, vedova dell'ex presidente Nelson Mandela. Harry e Meghan avranno anche un colloquio con il presidente Cyril Ramaphosa e la moglie Tshepo Motsepe.