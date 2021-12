Harry e Meghan, i Duchi di Sussex non festeggeranno il Natale con la Regina

Natale in famiglia? Non per Harry e Meghan. Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Ok!Magazine, il principe Harry e la consorte Meghan Markle non torneranno nel Regno Unito per Natale. Questo era già stato previsto da molte persone vicine a Palazzo, dopo gli ultimi dissidi tra i reali, ma ora molti si chiedono cosa faranno i Duchi di Sussex durante le festività?

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY «Il principe William e Britney Spears hanno avuto una relazione... ROYAL FAMILY Kate batte Meghan: per 7 inglesi su 10 è la più amata.... ROYAL FAMILY Il consiglio del principe Harry: «Lasciate il lavoro se non...

Per la Regina sarà il primo Natale che trascorre senza suo marito. Ma Harry e Meghan non si smuovono dalle loro posizioni, senza dar peso alla regina Elisabetta II. Ebbene, trascorreranno così le festività natalizie a cinque miglia di distanza dal Regno Unito e da tutto lo sfarzo reale.

Una fonte vicina ai duchi fa sapere che, in realtà, la coppia vorrebbe mantenere un’atmosfera semplice a casa a Montecito, in California. «Vogliono fare il nido e preparare dei pasti fatti in casa» di legge sul Magazine. Non solo, avranno degli ospiti in casa, tra cui la mamma di Meghan, Doria Regland, e gli amici Katharine McPhee e David Foster. Persone che, nella buona e nella cattiva sorte, sono stati vicini a loro quest’anno.

Probabilmente per Elisabetta II non sarà una novità, nonostante avrebbe sperato fino all’ultimo nel ritorno di Harry per le festività.