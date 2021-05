Harry e Meghan, donazione per la festa della mamma: aiuteranno giovani donne senzatetto

La festa della mamma nel Regno Unito è il 14 marzo, ma il principe Harry e Meghan Markle lo hanno festeggiato solo ieri nella loro casa in California. E l'hanno fatto con una donazione ad Harvest Home, un'associazione con sede a Los Angeles che aiuta le giovani madri senzatetto.

«Attraverso Archewell Foundation, la missione del Duca e della Duchessa è dare un aiuto concreto, stimolare comunità solidali e connesse e costruire un futuro più equo e giusto. Il loro obiettivo è garantire che i genitori, di ogni tipo e di tutti i ceti sociali, abbiano il sostegno di cui hanno bisogno per crescere le proprie famiglie - si legge in una dichiarazione sul sito di Archewell Foundation -. Con questa mission, Archewell Foundation, insieme a Procter & Gamble, stanno realizzando la lista dei desideri online di Harvest Home per le donne, inclusi pannolini per un anno e prodotti per l'igiene, nonché la loro ristrutturazione». La festa della mamma è davvero speciale per Meghan quest'anno visto che il duca e la duchessa del Sussex aspettano una bambina.