Meghan Markle e principe Harry, secondo figlio in arrivo: la conferma ufficiale

Il principe Harry e Meghan Markle aspettano il loro secondo figlio. Lo ha confermato un portavoce della coppia, citato dalla Bbc: «Possiamo confermare che Archie diventerà un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio». Nelle scorse settimane erano circolate diverse indiscrezioni a riguardo, che ora trovano conferma ufficiale. Harry, 36 anni, e Meghan, 39, sono stati immortalati in una foto in bianco e nero, in cui lei mostra il pancione mentre appoggia la testa su una gamba di suo marito. Il loro primo figlio, Archie, compie due anni a maggio. Per la nonna di Harry, la regina Elisabetta II, il bambino è il quinto pronipote.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Meghan vince causa contro il Mail. «La lettera al padre... INSTAGRAM Meghan Markle aspetta San Valentino scorrendo i vecchi post:... IL PROGETTO Meghan Markle potrebbe scrivere un libro. L'indiscrezione....

Meghan vince causa contro il Mail. «La lettera al padre pubblicata da tabloid viola privacy»

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021