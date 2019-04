Harry e Kate, la coppia che non ti aspetti: pace fatta dopo le liti per Meghan?

Sabato 27 Aprile 2019, 14:05 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 'Royal Baby', primogenito di Harry e Meghan Markle, potrebbe nascere a breve ma secondo gli esperti della famiglia reale britannica il parto non sarebbe ancora avvenuto. A dimostrarlo, ad esempio, anche il fatto che il principe Harry, il 25 aprile scorso, ha partecipato insieme a Kate Middleton all'Anzac Day, una celebrazione in memoria dei veterani di guerra.I due cognati, a dispetto delle tante indiscrezioni degli ultimi mesi, sono apparsi distesi e sorridenti, rivelando nuovamente l'intesa e l'affetto precedenti al matrimonio tra Harry e Meghan Markle. Da quando la coppia si è sposata, l'integrazione dell'ex attrice nella famiglia reale britannica è risultata così difficile da gelare i rapporti tra il duca di Sussex e la coppia formata dal fratello William e dalla moglie Kate. Solo poche settimane fa appariva certa la separazione tra le due coppie, con la 'fuga' di Harry e Meghan da Kensington Palace. Oggi, invece, gli sguardi complici di Harry e Kate sembrano far pensare che, forse anche per l'imminente nascita di 'Baby Sussex', tra i due cognati sembra esserci, se non una vera e propria pace, almeno una piacevole tregua.La presenza di Harry alle celebrazioni fa escludere, quindi, che il Royal Baby sia già nato. Sembra però davvero questione di giorni. Il duca di Sussex, felice e sorridente accanto alla cognata Kate, ha omaggiato la memoria dei veterani di guerra australiani e neozelandesi che avevano partecipato, durante la Prima guerra mondiale, ad uno sbarco in Turchia, nei pressi di Gelibolu (Gallipoli).