Harry e Meghan riceveranno il prestigioso President's Award dalla NACCP

Il principe Harry e Meghan Markle verranno premiati con il President's Award dalla NAACP, una delle prime e più influenti associazioni per i diritti civili negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stata la stessa associazione, che consegnerà il premio al figlio di Carlo e Diana e sua moglie durante la cerimonia del 26 febbraio. In passato avevano ricevuto il riconoscimento Muhammad Ali, Colin Powell, Soledad O'Brien, Condoleezza Rice, LeBron James, Rihanna e Jay-Z.

«È un vero onore ricevere il riconoscimento dalla NAACP, i cui sforzi per promuovere la giustizia razziale e i diritti civili sono vitali oggi come lo erano quasi 115 anni fa», hanno affermato il duca e la duchessa del Sussex in una dichiarazione. «Siamo orgogliosi di supportare il lavoro della NAACP e di collaborare anche con l'organizzazione per il nuovo premio annuale NAACP-Archewell Digital Civil Rights Award, che sarà conferito alla dott.ssa Safiya Noble come parte del 53° NAACP Image Awards».

«Harry e Meghan continuano a dare l'esempio»

«Siamo entusiasti di presentare questo premio al principe Harry e Meghan, al duca e alla duchessa del Sussex, che insieme hanno ascoltato l'appello alla giustizia sociale e si sono uniti alla lotta per l'equità sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo», ha affermato il presidente e Ceo della NAACP Derrick Johnson. «Non solo continuano a dare l'esempio, il Duca e la Duchessa hanno anche deciso di ispirare la prossima generazione di attivisti attraverso il NAACP-Archewell Digital Civil Rights Award, garantendo il sostegno e il riconoscimento delle generazioni di leader dei diritti civili a venire», ha aggiunto.