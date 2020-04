Harry e Meghan volontari con guanti e mascherine per portare la spesa agli ammalati

Harry e Meghan con guanti e mascherine fanno i volontari per portare cibo ai malati di Los Angeles. La coppia sempre al centro del gossip, abbandonati gli abiti reali ha mantenuto la promessa di dedicarsi alla beneficenza aiutando in maniera più che concreta l’organizzazione Project Angel Food che si occupa di distribuire pasti a chi soffre di malattie croniche.

I duchi del Sussex, sorpresi da una telecamera di sorveglianza, sono stati visti consegnare generi di supporto e di prima necessità ad alcune persone in quarantena a casa per via del Covid19 a Los Angeles, dove si sono trasferiti a vivere poco prima della chiusura delle frontiere tra Canada e Usa. ll video diffuso dal sito TMZ mostra per la prima volta in pubblico Harry e Meghan da quando si sono trasferiti a Los Angeles, dove sembra che abbiano comprato una bella villa a Malibu dal valore di 14,5 milioni di dollari, appartenuta in precedenza a Mel Gibson.

Insomma, sembra una delle tante consegne a domicilio che ai tempi del coronavirus caratterizzano la nostra vita quotidiana. Se fosse per le persone che ci sono sotto i cappellini.

Ultimo aggiornamento: 19:35

