Harry in lutto, è morta l'adorata madrina Lady Celia Vestey: il principe telefona da Los Angeles ai familiari

Principe Harry in lutto per la morte della madrina Lady Celia Vestey, 71 anni, che era anche un'amica e dama di compagnia della Regina Elisabetta. Una morte che non era stata preceduta da malattie e che è stata resa nota dalla famiglia insieme alla notizia delle esequie in forma privata e con la richiesta di donazioni in beneficenza.

APPROFONDIMENTI MONDO Harry e Meghan, niente corteo con la Regina a Westminster: esclusi... LA CONFESSIONE Meghan Markle: «Ho avuto un aborto. Un crampo fortissimo mentre... LA SERIE TV The Crown fa infuriare William e Carlo: «Profondamente... GOSSIP Harry e Meghan, una foto in bianco e nero "epocale"

I tabloid britannici hanno riportato della telefonata da Los Angeles con cui il principe ha espresso la sua vicinanza ai familiari della madrina che aveva partecipato alla sua crescita in assenza della madre Lady Diana. Un altro momento difficile per Harry che in California, dove si è stabilito dall'anno scorso, ha appena vissuto il dramma dell'aborto naturale della moglie Meghan Markle che ha privato la coppia reale del secondo figlio.

Lady Celia fu scelta da Carlo e Diana per il battesimo del secondogenito e partecipò anche alla cresima e al matrimonio del principe. La madrina era sposata a Lord Samuel Vestey, Master of the Horse alla Royal Household. La coppia partecipava ad eventi insieme alla regiona, come i giorni delle corse reali. La stessa Elisabetta è stata profondamente colpita dalla morte improvvisa dell'amica.

Ultimo aggiornamento: 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA