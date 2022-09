Regina Elisabetta, il commovente addio di Harry: «Manchi già a tutti, ora tu e il nonno siete di nuovo insieme»

Il nipote preferito. Così il principe Harry veniva definito da bambino, quando in più di un'occasione è stato visto agli eventi pubblici mano nella mano con sua nonna, la Regina Elisabetta. A seguito della scomparsa di quest'ultima, il Duca di Sussex ha pubblicato il suo comunicato ufficiale, ultimo fra i membri della famiglia reale a farlo. Harry scrive: «Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina - e nel piangere la sua perdita - ci viene in mente la bussola guida che è stata per così tanti nel suo impegno nel servizio e nel dovere».

Principe Harry, la lettera d'addio alla Regina Elisabetta

«Era globalmente ammirata e rispettata - aggiunge -. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste vere per tutta la vita e ora la sua eredità è eterna». Il messaggio di Harry si fa sempre più intimo e personale: «Ricordo le parole che ha pronunciato dopo la morte del marito, il principe Filippo, parole che possono portare conforto a tutti noi ora: "La vita, ovviamente, è fatta di separazioni finali e primi incontri"».

«Nonna, anche se questa separazione finale ci porta grande tristezza, sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d'infanzia con te, incontrarti per la prima volta come mio Comandante in Capo, a il primo momento in cui hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti».

Carlo III, per l'incoronazione si rischia il caso diplomatico: cos'è la pietra di Scone (e perché è un problema). La cerimonia riguarderà anche Camilla?

«Grazie per il tuo sorriso, ora tu e il nonno siete riuniti»

Harry non nasconde la sua emozione: «Ho a cuore questi momenti condivisi con te e i molti altri momenti speciali nel mezzo. Manchi già molto, non solo a noi, ma al mondo intero». E aggiunge: «E per quanto riguarda i primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III. Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi validi consigli». Il messaggio del duca di Sussex si conclude così: «Grazie per il tuo sorriso contagioso. Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora ed entrambi insieme in pace».