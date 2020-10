Heidi Klum a Capri, blitz un anno dopo le nozze: vuole comprare una villa

Heidi Klum cerca casa a Capri. La top model tedesca naturalizzata statunitense, nonostante il covid e l'aria di crisi non vuole rinunziare ad avere casa sull'isola azzurra e una dimora di tutto rispetto. In questo weekend è partita da Berlino con un aereo privato per arrivare a Capri con un lussuoso motoscafo. A bordo, insieme a lei, Heidi Klum, la modella più amata in Germania, c'erano il marito Tom Kaulitz, leader del gruppo musicale pop rock Tokyo Hotel, il cognato Bill e un agente immobiliare tedesco: obiettivo del blitz fuori stagione, la ricerca di una dimora che attirasse l'attenzione della famosa coppia, che nell'agosto dello scorso anno si è sposata al largo della Grotta Azzurra, sul mitico yacht «Cristina O» appartenuto all'armatore Aristotele Onassis, circondata da un gruppo di invitati da fare invidia a un cast hollywoodiano. Prima del fatidico sì, la coppia e la loro folta colonia di ospiti, avevano animato la vita estiva di Capri per una decina di giorni, una festa finita poi con una multa agli ospiti per essersi tuffati nelle acque della Grotta Azzurra, il ninfeo di Tiberio dove è assolutamente vietato bagnarsi. Eventi e aneddoti che sembrano di una vita fa. Il giro di questo weekend è durato invece solo poche ore ma ha attraversato quasi l'intera isola, da Tiberio a Tragara sino a Marina Piccola dove la coppia famosa ha visitato alcune delle ville in vendita in quelle zone.

Nessuna decisione per adesso ma secondo indiscrezioni la scelta potrebbe cadere su Villa Tamara, una delle tipiche case capresi appartenute prima ai Cerio e passata poi ad altri proprietari, in vendita oggi all'asta giudiziaria per oltre 5 milioni di euro. Si tratta di una villa di quasi 300 metri quadrati da cui si gode la vista dei Faraglioni, posta proprio all'inizio di via Krupp nella parte bassa della strada, sul lato di Marina Piccola. Ed è proprio a Marina Piccola che Heidi e suo marito, entrambi con la obbligatoria mascherina, si sono fermati per il lunch prima di lasciare Capri, accomodandosi sulla veranda del ristorante da Gregorio alla Piazzetta dove si respirava un'aria quasi estiva. Tra i classici spaghetti alle vongole appena macchiati con il pomodorino e le alici fritte, baci e coccole per la coppia sempre più innamorata, che non si è sottratta alle foto con i clienti che pranzavano agli altri tavoli.

