Higuain, morta la mamma del Pipita: Nancy era malata da cinque anni

Tremenda notizia per Gonzalo Higuain: in Argentina, infatti, è stata appena riportata la notizia della scomparsa della mamma dell'ex attaccante del Napoli, venuta a mancare questo lunedì dopo tanti anni di lotta contro il cancro.

Come riportato da La Nación, già nel 2016 la situazione di salute di Nancy si era aggravata e anche per questo Gonzalo si era spostato a Miami a inizio anno, per restare accanto alla mamma in difficoltà. Il Pipita ex Napoli gioca da questa stagione insieme con il fratello Federico il MLS.