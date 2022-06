Hoara Borselli, l'ex compagna di classe la smentisce: «Non hai mai fatto la barista». Lei replica: «Sei rimasta odiosa come a scuola»

Non si spengono i riflettori della polemica su Hoara Borselli. Dopo il tweet in cui voleva dire la sua sulle condizioni lavorative dei giovani e magari dare anche una consiglio ai ragazzi dicendo che dovrebbero iniziare dal basso facendo gavetta (anche non pagata, un gelato e delle patatine andrebbero bene come ricompensa come hanno fatto con lei) continuano le critiche.

Hoara Borselli, le accuse dell'ex compagna

Da quel cinguettio una pioggia di critiche e ora inizia un altro round sulla questione. A "montarla" la stessa opinionista che ha deciso di fare un tweet contro un'ex compagna di classe al sapore di smentita. Paola, questo il nome della donna, ha difatti dichiarato che Hoara non ha mai lavorato come barista e lei di questo può esserne certa perché andavano a scuola assieme.

Cara compagna Vatteroni,vedo che non ha modificato il livore che ricordo bene fin dai tempi della scuola. Non mi risulta però che in classe ci si andasse in Agosto. Non la ricordo al mare con me.

Libera di gettare fango ma lo faccia con intelligenza.

A volte basta poco pic.twitter.com/GvMTSpWYvB — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) June 27, 2022

La replica

Ha voluto rendere pubblica la discussione l'ex di Walter Zenga e la replica è chiara: «Cara compagna Vatteroni, vedo che non ha modificato il livore che ricordo bene fin dai tempi della scuola. Non mi risulta però che in classe ci si andasse in agosto. Non la ricordo al mare con me. Libera di gettare fango ma lo faccia con intelligenza. A volte basta poco».