Gli asciugamani sono un classico, ma ci sono anche piante, tende e persino bollitori nella lista degli oggetti più frequentemente rubati nelle camere di hotel dai visitatori. Una cattiva abitudine molto diffusa, tanto che la stessa Chiara Ferragni poche settimane fa aveva fatto scoppiare una polemica dopo aver confessato di aver "messo in valigia" qualche asciugamano dalla camera d'albergo. Ma cosa si rischia se vengono portati via degli oggetti nella camera d'albergo? Forse non tutti lo sanno, ma il rischio è essere denunciati per furto rischiando una pena fino a 3 anni di carcere.

Secondo un sondaggio, condotto da lastminute.com su 500 hotel in tutto il mondo, il 95% di loro conferma di aver subito furti, con ben uno su 10 ospiti che torna a casa con qualche oggetto in più, furti il cui valore può essere quantificato in 5.500 € l'anno (20.000 per gli hotel di lusso).

La classifica degli oggetti più rubati: lampadine, tende e il bollitore

Secondo il sito lastminute.com in testa ai prodotti più rubati nelle camere d'albergo ci sono Asciugamani (ha ammesso di averli portati via almeno una volta l'87% degli intervistati), Prodotti Beauty (60%) Stoviglie e posate (52 %).

Seguono Pantofole (39%) Accappatoio (34 %) Telecomandi (28%). Anche la biancheria da letto: cuscino, pimini e materassi (23 %). Tra i furti più strani entrano in classifica anche appendiabiti (17%), asciugacapelli, lampadine e lampade. Chiudono la classifica i furti di sveglie (5%), Telefoni (3%) Bollitori e Batterie (come quelle del telecomando) 3%. Ma anche piante e tende.

Rubare in albergo, si rischiano fino a 3 anni

Il costo della stanza non include la possibilità di portare via alcun oggetto, al di fuori dei kit di saponi forniti gratuitamente. Il rischio è una denuncia per furto, un reato che secondo il codice penale presenta pene anche fino a 3 anni di carcere.