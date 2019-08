Giovedì 1 Agosto 2019, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hotel plastica free: ieri il ministro dell'ambiente, Sergio Costa ha incontrato i rappresentranti di Federalberghi e WWF per arrivare a un protocollo d'intesa in maniera da eliminare le bottigliette monouso dalle strutture ricettive. L'obiettivo dovrebbe essere centrato entro ottobre."Oggi ho incontrato Federalberghi e WWF per avviare un processo molto importante: portare gli hotel d'Italia a liberarsi dalla plastica.-dice il ministro -Parliamo di 27.000 alberghi affiliati, e con il protocollo che andremo a firmare ridurremo una quantità enorme di plastica monouso. Il turismo estivo fa aumentare i rifiuti in mare, fino al 40%. È importante lavorare su ogni fronte per invertire il senso di marcia e rendere il paese Italia e i nostri mari".la plastica, infatti, è il maggior agente inquinante dei nostri mari: ben il 95 per cento dei rifiuti in mare è plastica, c8exa 150 milioni di tonnellate di rifiuti.