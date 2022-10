Va in hotel e trasforma il pc in una telecamera nascosta: scoperta choc, video virale su TikTok

Trasformare il pc in una telecamera nascosta è possibile. Basta un'app, ma quello che si scopre a volte può essere davvero inaspettato. Un utente di TikTok, che utilizza il nickname Arturbo86, ha condiviso il video registrato nella sua stanza d'hotel. Una mossa che gli ha permesso di fare una scoperta alquanto scioccante.

Cosa è successo

L'utente che ha registrato il video si chiama Arturo Brunello. L'uomo ha raccontato di essere stato in un hotel in Messico, a Cancun, del quale non ha rivelato il nome. E ha usato l'app iSentry, per trasformare il suo pc in una telecamera nascosta. Nel video, si vede un impiegato dell'hotel che sembra prima bere una birra dal mini-frigo della camera d'albergo, poi prova a inserire la mano nella cassetta di sicurezza.

Non contento, l'inserviente apre la valigia e fruga tra la roba, trovando la custodia (vuota) degli occhiali da sole. Infine si mette a frugare nei cassetti. «Non nominerò l'hotel perché hanno gestito molto bene questa situazione. Vi dico solo di fare attenzione là fuori e usare la tecnologia a vostro vantaggio. Sono sinceramente sorpreso che il dipendente non abbia visto la luce verde sulla mia webcam. La prossima volta, la annerirò», ha scritto.