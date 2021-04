House of Gucci a Roma, Paolo Genovese avvista Adam Driver in bicicletta al quartiere Coppedè

Le riprese di House of Gucci, il film di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci, sono in corso ormai da diverse settimane a Roma. Gli avvistamenti degli attori protagonisti Lady Gaga e Adam Driver in giro per la Capitale si fanno sempre più frequenti, ma oggi un "paparazzo" d'eccezione ha immortalato una scena alquanto singolare. Il regista Paolo Genovese, infatti, ha pubblicato su Instagram un video di Adam Driver - nei panni di Maurizio Gucci - in bicicletta per le vie del quartiere Coppedè, scrivendo ironicamente: «E niente sotto casa c’è Adam che continua a dire scendi, scendi che Ridley perde colpi... Che faccio?». Genovese ha avuto la possibilità di immortalare un pezzo delle riprese del film affacciandosi semplicemente dalla finestra di casa sua. Trovandosi di fronte Adam Driver in bicicletta. Certe cose accadono davvero solo a Roma.

