Un corno portafortuna per la Nazionale. È quello donato dall'artigiano dei presepi Genny Di Virgilio a Vincenzo Iaquinta, l'attaccante che si laureò campione del mondo nel 2006 con gli azzurri in Germania. Iaquinta è stato con la famiglia nella sua bottega a San Gregorio Armeno. «Ci voleva un corno per augurare tanta fortuna a Mancini e ai suoi ragazzi», ha detto Di Virgilio.