Ibrahimovic festeggia i 501 gol sulla sua Ferrari Monza SP2: ecco quanto vale

Da record in campo e fuori. Zlatan Ibrahimovic non la smette di stupire e ieri ha segnato i gol numero 500 e 501 della sua carriera, che hanno "stappato" la partita del Milan contro il Crotone. Poi ha scelto un modo social speciale per festeggiare: un balletto nel suo appartamento di Milano pubblicato nelle storie su Instagram e un post nella sua sua super Ferrari.

Ibrahimovic e la Ferrari Monza SP2: quanto vale

La Monza SP2 è un'edizione limitata della Ferrari, prodotta in 499 esemplari. Si tratta di un omaggio alle barchette da corsa degli anni '60 ed è spinta da un V12 da 810 cavalli che garantisce performance elevate come un'accelerazione da 0-100 in soli tre secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h. Il suo valore è di almeno 1.5 milioni di euro.

