Ignazio Moser: «Superato il problema fisico». E la foto lo conferma

Con una foto in cui si mostra in perfetta forma fisica Ignazio Moser aggiorna i suoi follower sul suo stato di salute. «Hai superato quel maledetto problema fisico?»​ questa la domanda nel box fatta all'influencer. E il fidanzato di Cecilia Rodriguez con un'immagine in cui si ritrae a torso nudo e addominali in bella vista ha tranquillizzato i fan. «Direi proprio di sì» e come dargli torto vista la foto «non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l'importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima... sicuramente la ricorderò come un'esperienza di me...».

Ignazio Moser, la malattia

Superati quindi i problemi di salute Ignazio è pronto a rimettersi in gioco nella carriera e a breve lo vedremo in Back to School il programma di Nicola savino. E un altro fan gli chiede: «La fragilità che hai mostrato poco tempo fa cosa ti ha insegnato?» Con sincerità e fragilità Moser ha risposto: «Mi ha insegnato che i supereroi esistono solo nei film della Marvel e che tutti noi abbiamo dei limiti che dobbiamo ascoltare e non tentare sempre di superare».

Secondo alcuni il parassita intestinale potrebbe averlo preso a L'Isola dei Famosi. Ignazio infatti è stato uno dei più grandi protagonisti del game-show di Canale 5 con tanto di taglio dei capelli.