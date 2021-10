Ignazio Moser torna sui social: «Non sono ben chiare le cause del mio malessere»

Ignazio Moser torna sui social e tranquillizza i fan sul suo stato di salute. Solo pochi giorni fa il fidanzato di Cecilia Rodriguez aveva fatto preoccupare i follower, avvisandoli di una sua temporanea assenza proprio per via di un malessere.

Qualche giorno fa Ignazio Moser, ex protagonista del Grande Fratello Vip e fidanzato di Cecilia Rodriguez ha avvisato i follower di una sua temporanea assenza da Instagram. Sul social infatti Ignazio ha spiegato di avere purtroppo “dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”.

Dopo la breve assenza, Ignazio è tornato sul social, tranquillizzando i fan con un messaggio dalle stories: «Qualche giorno di riposo – ha scritto su Instagram - mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere. Probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici… sento sempre più parlare di salute mentale ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso)…».

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (Instagram)

Ignazio Moser a riguardo ha poi voluto dare un regalare un piccolo accorgimento: «Il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri».