Il detenuto più bello del mondo, diventato modello, ha ora una rivale al femminile

driving with a suspended license pic.twitter.com/0jGkucq04P — Mugshot Baes (@mugshotbaes) 10 agosto 2018

Giovedì 16 Agosto 2018, 15:58

Jeremy Meeks, il delinquente più bello del mondo, che da detenuto è diventato modello, sembra avere una rivale al femminile che sta facendo impazzire il web.Alcuni dei loro fan, inoltre, notano delle fortissime somiglianze tra i due al punto da crederli fratello e sorella.Sul profilo Twitter di Mugshot Baes, dove è stata pubblicata la foto della ragazza, si specifica che la giovane è stata fermata per aver guidato con la patente scaduta e non per crimini di altra natura.«Le darei un passaggio in macchina», ha commentato un follower.