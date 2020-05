Il duca di York e Sarah, lo strano caso dello chalet extra lusso in Svizzera finisce in tribunale

È stato avviato un procedimento giudiziario in Svizzera contro il duca di York e la sua ex moglie Sarah: oltre 6,7 milioni di sterline sono stati dichiarati di debito per uno chalet di lusso. Il duca e Sarah, duchessa di York, che rimangono vicini nonostante il divorzio nel 1996, nel 2014 hanno acquistato quote nella casa per le vacanze nella località sciistica di Verbier nella Svizzera sud-occidentale per 22 milioni di franchi (£ 18,3 milioni).



Si sostiene che abbiano perso un termine di pagamento, con procedimenti giudiziari resi pubblici tramite un giornale in lingua francese. Una fonte di giovedì sera ha riferito al Daily Mail che gli York hanno già pianificato di vendere la loro parte della proprietà, con l'inizio di una causa legale che ha causato qualche sconcerto. I proprietari originali dello chalet, che conservano quote della proprietà, vogliono i loro soldi, hanno aggiunto. Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA