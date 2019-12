Il matrimonio finisce durante la festa di nozze: la sposa aggredita dal fratello testimone dello sposo

Best Man Throws Punches At Bride And Assaults Her Family At Her Wedding https://t.co/X3rRuw2qZO pic.twitter.com/wl3JIUfWU2 — Queen Savage 👅 (@aproko_naija) December 13, 2019

, una coppia di, nel Galles, hanno concluso la loro relazione sentimentale poche ore dopo la celebrazione delle nozze a causa dell'aggressione che la neo sposa ha subito da parte del cognato. I dettagli del conflitto familiare, avvenuto a luglio, sono emersi recentemente durante un'audizione tenutasi presso il tribunale di Aberystwyth, secondo quanto riferisce, il fratello e testimone dello sposo, ha reagito violentemente contro la cognata quando la stessa ha chiesto a lui e al resto della famiglia di suo marito di andare a riposare, poiché erano tutti visibilmente ubriachi. Dopo aver urlato che suo fratello non avrebbe mai dovuto sposarsi, l'uomo ha cominciato a colpire la donna, gettandola a terra e trascinandola per il vestito giù per le scale.L'assalitore ha anche attaccato due delle sorelle e la madre della sposa. La donna ha deciso, dunque, di sporgere denuncia nei confronti del cognato. Dopo essere stato condannato per cinque accuse di aggressione, Tomos è stato condannato a svolgere 240 ore di lavoro non retribuito e anche a risarcire Erin, le sue sorelle e sua madre.Secondo gli invitati, gli sposi non si vedono dal giorno del loro matrimonio, poiché lo sposo ha deciso di prendere le parti di suo fratello. Dato che i due non sono stati sposati abbastanza tempo per poter divorziare, la coppia ha semplicemente annullato il matrimonio.