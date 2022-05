Kate Middleton e William, il piatto super semplice preferito dai figli: ma ci sono anche cibi vietati

I duchi di Cambridge possono banchettare con i cibi più prelibati del mondo, eppure uno dei piatti preferiti della famiglia reale è di una semplicità sconcertante. Quando Kate Middleton e il principe William cucinano insieme ai figli George, Louis e Charlotte, adorano preparare il “macaroni and cheese”, ovvero uno sformato di maccheroni e formaggio. Pare che durante una visita alla Lavender Primary School di Enfield, riporta My London, la duchessa raccontò l’aneddoto familiare a Matthew Kleiner-Mann, riporta Hello!.

«Ci ha detto quanto i suoi figli amino cucinare e come cucinano per lei. L'altro giorno hanno preparato la pasta al formaggio. Tutti insieme: uno mescola la farina, l'altro aggiunge il latte e il burro» ha riferito Kleiner-Mann.

Non solo comfort food, la coppia reale ama anche la cucina giapponese. Durante una visita alla Japan House London, dove ha incontrato lo chef giapponese Akira, il principe William ha rivelato che lui e Kate sono grandi fan del sushi. «Grazie mille. Io e mia moglie adoriamo il sushi. Potremmo dover venire qui a pranzo quando non c'è nessun altro» ha chiesto il futuro re. Ci sono però anche cibi che ai reali è vietato mangiare davanti ad estranei. L'ex chef di palazzo Darren McGrady ha lavorato nelle cucine reali negli anni '90 e in un'intervista al The Telegraph ha detto che per i reali è sconsigliato mangiare determinati cibi in pubblico, come crostacei e foie gras: «troppo rischiosi». Non ha specificato però in cosa consistesse il rischio.