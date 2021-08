Il pranzo è servito, «miracolo» in diretta. Il gesto della concorrente spiazza Flavio Insinna: «Ma come hai fatto?»

Il pranzo è servito, il gesto della concorrente spiazza Flavio Insinna: «Ma come hai fatto?». Oggi alle 14 su Rai1, è andato in onda come ogni giorno il reboot dello storico programma condotto da Corrado. A confrontarsi, la campionessa Patrizia e lo sfidante Francesco. Ma durante il quiz accade qualcosa di inaspettato.

La regia manda in onda la foto di una bimba che ha appena perso i denti da latte. Oggi quella bimba è una donna dello spettacolo. L'immagine è poco riconoscibile, ma i due concorrenti devono indovinare di chi si tratti. Neanche il tempo di iniziare che Patrizia risponde: «Cristina D'Avena». Flavio Insinna resta senza parole.

«Ma come hai fatto? Non ha neanche i denti, è irriconoscibile...», commenta stupefatto il conduttore. Quella bambina, infatti, è proprio Cristina D'Avena, idolo dei piccoli di ieri e di oggi. Dopo il primo momento di incredulità, Flavio Insinna ci scherza su e rivolgendosi a Patrizia chiede ironico: «Ma come l'hai riconosciuta? Hai qualcosa a che fare con i Puffi?». Risate social. Alla fine della puntata è Francesco, però, a spuntarla. Domani ci riprova.