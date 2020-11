Il principe Carlo si lancia nella moda con una collezione sostenibile: «Compra una volta, compra bene»

Il principe Carlo debutta nella moda e lancia una collezione sostenibile realizzata con il gruppo Ynap. La collezione “The Modern Artisan” è frutto dalla collaborazione tra Ynap e la Prince’s Foundation, la fondazione del Principe Carlo, nata al fine di promuovere la tutela dell’ambiente e sostenere l'artigianato britannico.

I diciotto modelli, sostenibili nei materiali e nella produzione, sono stati disegnati da studenti del corso Fashion in Progress del Politecnico di Milano e realizzati da giovani sarti britannici del Centro di Formazione Tessile di Dumfries House, della Prince’s Foundation in Scozia, che incasserà anche il ricavato della vendita della collezione

La filosofia della sostenibilità non è una novità per Carlo “Trovo assurdo – ha fatto sapere il Principe - il concetto secondo cui una cosa si fa e dopo un po' si butta. Ho sempre creduto nella filosofia del “Buy once, buy well” (compra una volta, compra bene)”.

Ultimo aggiornamento: 18:21

