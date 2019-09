Il principe Harry per l'ambiente: campagna social per condividere la bellezza degli alberi

Lunedì 30 Settembre 2019, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 18:50

Il principe Harry ha lanciato una campagna ambientalista per incoraggiare le persone ad apprezzare la bellezza naturale degli alberi: il duca del Sussex, tramite l'account Instagram del National Geographic, sponsorizzerà la pubblicazione di foto di alberi di fotografi famosi con una particolare attenzione alle specie indigene. Una campagna che si intitola Looking Up: le persone dovrebbero «guardare in alto e condividere la bellezza degli alberi» insieme, si legge sul quotidiano britannico Independent.Buckingham Palace ha spiegato che la campagna è stata ispirata dall'amore per l'ambiente dello stesso principe Harry: «Insieme a National Geographic, il Duca del Sussex lancia un invito all'azione e alla campagna sui social media, Looking Up: sensibilizzare sul ruolo vitale che gli alberi svolgono nell'ecosistema terrestre condividendo le tue foto di alberi di tutto il mondo», si legge in una nota ufficiale.