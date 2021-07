Il segretario generale Onu Antonio Guterres a Sorrento ospite nel locale del maestro pizzaiolo Esposito

È rimasto folgorato dalle bellezze di Sorrento ed anche dalle prelibatezze dell'enogastronomia che questa terra offre. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è concesso una giornata di relax in Costiera dopo aver preso parte al G20 per l'ambiente di Napoli.

Oggi ha raggiunto Sorrento ed ha pranzato al porto di Marina Piccola. Ha scelto il ristorante «Antonino Esposito Pizza e Cucina» dello chef e maestro pizzaiolo che ha inventato alcuni dei prodotti da forno poi esportati in tutta Italia.

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Il Golfo di Napoli «dimentica» il Covid: arrivano vip e... GOSSIP Keita Balde e Simona Guatieri a Capri fra Inter e matrimonio LE RIAPERTURE Isole, dove prenotare? Grecia avanti, ma da Capri all'Elba e...

Nel locale di Antonino Esposito, Guterres ha mangiato pizze della tradizione e spaghetti ai frutti di mare. Prima di andare via il segretario generale dell'Onu sì è complimentato con il maestro pizzaiolo per Sorrento e le sue bellezze oltre, naturalmente, che per la bontà della cucina.