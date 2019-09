Il tifoso al calciatore: «Dov'è tua sorella?», ma è morta di cancro nel 2008

Rangers-Celtic finisce 0-2

Scott Brown è il capitano del Celtic

Un tifoso dei Rangers lo aspetta

«Dov’è tua sorella?», gli chiede

Brown resta impietrito

Ché la sorella è morta

A 21 anni

Di cancro

I Rangers hanno bandito quel tifoso dallo stadio

«A vita»



Il calcio è di chi lo ama pic.twitter.com/U87HCYo7qZ — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) September 5, 2019

Venerdì 6 Settembre 2019, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 20:12

«Dov’è tua sorella?». È la domanda choc che un tifoso dei Glasgow Rangers ha rivolto a Scott Brown, storico capitano del Celtic, dopo il derby (vinto proprio dai Rangers per 2-0) che raffigura al meglio una delle rivalità più antiche del calcio anglosassone.Una domanda apparentemente innocua, se non fosse che Brown 11 anni fa ha perso la sorella 21enne per colpa di un cancro alla pelle. Il capitano dei biancoverdi, noto per essere un giocatore particolarmente duro e grintoso, proprio per questo non piace ai tifosi rivali: ma c’è ovviamente modo e modo di attaccare i propri avversari.La vergognosa domanda da parte del tifoso è avvenuta quando Brown stava entrando nel bus a fine partita: Scott si è fermato e ha fissato il tifoso dritto negli occhi. Le forze dell’ordine, e anche altri tifosi dei Rangers, hanno portato via il tifoso maleducato, che non potrà più entrare allo stadio: il club lo ha infatti bandito a vita.