Ilary Blasi, fuga con i figli dopo le feste: tutti insieme allo show Aqua Circo

Dopo aver festeggiato il Natale in compagnia alla famiglia, Ilary Blasi assieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel lascia la tavola di casa, probabilmente ancora imbandita, per godersi le magiche atmosfere dello spettacolo “Aqua Circo” in zona Eur a Roma.

LEGGI ANCHE Miriana Trevisan, paura per Pago e il figlio Nicola: «Grazie a Dio tutto bene»



La conduttrice, senza il marito Francesco Totti, ha portato la numerosa prole a godere della magia di “Aqua Circo”, della show della Zoppis Production, ambientato nel mondo marino tra ritmo e divertimento.

Un regalo per le feste che, oltre ai figli, Ilary sembra aver fatto anche a se stessa. Dalle storie del suo account Instagram infatti ha condiviso qualche spettacolare momento dell’esibizione, che ha “divorato” assieme a una gigantesca confezione di pop corn.

L’ambientazione dello spettacolo è in un acquario circolare con oltre 50.000 litri di acqua, le tecnologie utilizzate sono di grande avanguardia, con effetti «mapping» e giochi di luci fantastici accompagnati da musica dal vivo con una vera band caraibica e una straordinaria cantante.

Ultimo aggiornamento: 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA