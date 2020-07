Ilary Blasi, su Instagram costume tigrato e maxi-scollatura: boom di like social

Costume intero e scollatura provocante. Fantasia tigrata e, per ovvia conseguenza, fan in visibilio. Dopo due ore il post di Ilary Blasi distesa al sole in barca, su Instagram, aveva già racconto 30mila like, per non parlare dei commenti. Sea, salt sun (mare, sale e sole), la didascalia scelta per accompagnare una foto sexy. La seconda, a distanza di appena due giorni dall'ultima, quando in shorts arancioni e infradito, Ilary si era fatta immortalare tra i banchi del supermercato, impegnata a fare la spesa.

Ilary Blasi, la foto sexy mentre fa la spesa scatena il commento di Totti: fan divertiti

Completano un look in perfetta sintonia con la moda animalieur dell'estate, occhiali da sole scuri, e bracciali. È Il trionfo del glamour e del relax, per una meritata vacanza, dopo i mesi costretti in casa dal lockdown. Dietro di lei, il mare cristallino e una costa rocciosa che si tuffa a capofitto in acqua.



Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA