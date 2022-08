Ilary Blasi ha perso il gatto e chiede aiuto ai fan: «Alfio si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia»

Ilary Blasi ha smarrito il suo adorato gatto. La conduttrice ha condiviso una storia sulla sua pagina Instagram in cui chiede aiuto al web per aver smarrito Alfio. «Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia», poi allega il numero di telefono a cui fare le segnalazioni.

La richiesta di aiuto sui social

Ilary, che è partita alla volta della Croazia insieme a Isabel, con la sorella e la famiglia di lei, deve aver ricevuto dai figli maggiori la notizia che il loro gatto si è smarrito e ha chiesto aiuto ai social. La Blasi è molto legata ai suoi gatti, la prima, Donna Paola, fu motivo di ironiche discussioni con Francesco e numerosi scherzi e storie divertenti, poi è arrivato Alfio, sempre di razza Sphynx.

Ad essere legati ai gatti sono anche i suoi figli, che si trovano nella casa delle vacanze di Sabaudia. Questa estate è per la famiglia Totti decisamente turbolenta, dopo l'annuncio della separazione e il mare di gossip che li ha investiti, ora anche la notizia dello smarrimento dell'amato gattino.