Ilary Blasi e Totti, lei gira in incognito: look total black per non farsi riconoscere

Total black, felpa oversize Balenciaga, legging nero, occhialoni scuri, calzettoni e sneakers New Balance. Questa è l'ultima immagine di Ilary Blasi, in versione incognito, per sfuggire agli sguardi indiscreti della gente. Il suo nome è nella bocca di tutti, il personaggio più chiacchierato del momento, nell'occhio del ciclone mediatico per la separazione con Francesco Totti. La Blasi è fuggita in Tanzania con i tre figli una settimana fa, lontano dal polverone di gossip, per ritrovare la serenità di un difficile periodo da superare.

La foto viene postata dalla stessa Ilary, mentre sale le scale mobili di quello che pare essere un centro commerciale, o forse un aeroporto. Che non sia di rientro in Italia? Tutti pensavano che si sarebbe presa più tempo per stare via, ma forse è giunto il momento di tornare a casa, a una nuova vita, senza più la figura del marito.

Non si vuole far riconoscere, e se non fosse per l'inconfondibile chioma bionda che spunta dal cappuccio, potrebbe "quasi" passare inosservata. Ilary sarà pronta ad affrontare il tornado mediatico da cui è stata investita?