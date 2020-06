Imen Jane, l'influencer di economia su Instagram nella bufera: «Non ha neanche la laurea»

Ultimo aggiornamento: 23:04

Un terremoto improvviso intorno ad una delle più giovani e conosciute divulgatrici di economia di tutta Italia:, più nota come, si è ritrovata nella bufera dopo una rivelazione ad opera di. L'esperta di economia, e fondatrice di Will, non ha mai conseguito la, a dispetto di quanto veniva dichiarato, fino a poche ore fa, nella sua 'bio' di Instagram., nata a Varese da genitori marocchini, ha 26 anni ed è famosa sui social per le tante spiegazioni di economia, brevi e semplici. Proprio questa popolarità l'ha spinta, qualche mese fa, a lanciare Will, un portale di informazione, da cui - dopo che è stata scoperta la sua bugia - è stata costretta a dimettersi. A La Repubblica, e sui social,ha spiegato: «Sì, non ho mai conseguito la laurea in economia, mi mancano pochi esami e sapevo che questo caso sarebbe esploso. Per questo, da mesi ero uscita di scena per completare gli studi ed evitare che un mio errore mandasse tutto all'aria. Negli ultimi 18 mesi ho fatto tante esperienze incredibili e irripetibili, che ovviamente mi hanno tolto tempo per gli studi».La rivelazione diè arrivata a partire da un evento online organizzato pochi giorni fa da Goldman Sachs. Imen Jane veniva presentata come economista, ma in molti si erano insospettiti per il linguaggio "non esattamente tecnico" utilizzato dalla ragazza. A quel punto, Dagospia ha chiesto all'università Bicocca di Milano sefosse laureata, senza ricevere risposta. Il dubbio ha iniziato a serpeggiare nel web, fino all'ammissione finale della ragazza, che tre mesi fa era - incridilmente - anche entrata nella lista dei talenti under 30 di Forbes.Ma non solo. La giovane - grazie alla popolarità acquisita sul web, dove dichiarava di essere un'economista - era diventata molto popolare grazie anche ad articoli a lei dedicati e a molte apparizioni tv. Intervista, convegni, inviti, Imen Jane sembrava essere ovunque e piacere a tutti. Ospitata da Cattelan nel sho show e dal Presidente Mattarella al Quirinale. Era diventata una figura di riferimento per molti giovani che vedevano in lei una figura a cui ispirarsi. Poi, la nascita di Will - progetto editoriale di cui lei era il volto ( e non solo) e che era riuscito ad ottenere finanziementi oltre il milione di Euro.Dopo lo scoop di Dagospia, oggi, l'influencer è stata costretto ad ammattere tutto, ma le sue giustificazioni su Instagram non hanno convinto molti dei suoi follower, che - infatti - la stanno abbandonando a centinaia in queste ore