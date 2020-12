Imprenditore realizza il sogno del suo dipendente: gli regala la sua prima auto

Eduardo Fonseca, titolare di una vetreria della città di Centenario in Argentina, ha regalato un'auto al suo dipendente, che ha sempre sognato di possederne una.

Il video e le immagini del toccante momento della consegna del presente sono diventati rapidamente virali.

L'imprenditore, Cristales Fonseca, con questo generoso gesto ha voluto premiare il suo dipendente Franco Nuñez detto Fati, per la sua dedizione e il suo impegno nel lavoro.

«Premio per la lealtà, l'impegno, la responsabilità e l'amore che metti nel tuo lavoro!», recita il poster esposto sul lunotto dell'auto.

Tempo fa Franco era intenzionato a comprarne una con i soldi che aveva risparmiato, e aveva persino chiesto al suo capo, che conosce da più di un decennio, di accompagnarlo a vederne una usata. Dopo averla controllata, la delusione di Franco fu enorme, poiché il motore non si avviava.

Così, il 27enne ha impiegato i soldi risparmiati per comprare i materiali per la costruzione di un'abitazione, rinunciando almeno per il momento a possedere una macchina. Dal canto suo, invece, il suo capo ha deciso di fargli questo regalo. Alla fine Eduardo Fonseca ha trovato un'utilitaria usata ma in buone condizioni. «Franco ha sempre voluto avere la una macchina», ha detto Fonseca, che gli ha insegnato anche a guidare.

Vedendo il regalo inaspettato, il giovane è scoppiato in lacrime.

