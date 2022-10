Influencer resta "incastrata" in aereo tra due persone obese e chiede il risarcimento danni

Resta incastrata tra due persone obese durante il volo e chiede un risarcimento alla compagnia aerea. La youtuber australiana Sydney Watson ha deriso su Twitter due obesi che sedevano accanto a lei dicendo di essere rimasta schiacciata tra loro e arrivando a chiedere un risarcimento.

La giovane, che ha centinaia di migliaia di followers ha postato diversi tweet dal gusto discutibile: «Sono rimasta letteralmente bloccata per tre ore. Se hai bisogno di una cintura di sicurezza speciale perché sei troppo grasso, allora non dovresti volare», ha scritto sul suo profilo Twitter, poi ha rincarato la dose: «Questo non è assolutamente accettabile. Se le persone grasse vogliono essere grasse, va bene. Ma è qualcosa di completamente diverso quando sono bloccata tra di voi, con il braccio che rotola sul mio corpo, per 3 ore».

La Youtuber ha chiesto di cambiare posto, ma le è stato negato, così ha insistito per avere un risarcimento visto il disagio subito. Sydney Watson ha raccontato di aver contattato American Airlines che ha risposto ufficialmente alla polemica su Twitter: «I nostri passeggeri sono i benvenuti in ogni forma e misura. Ci dispiace che ti sia trovata male sul tuo volo».

Il suo gesto non è piaciuto alla compagnia, ma nemmeno a molti followers che l'hanno criticata e l'hanno accusata di essere insensibile.