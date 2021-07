Incendi in Sardegna, Elisabetta Canalis organizza una raccolta fondi: «Mio papà era di lì, ho casa nell'Oristanese»

Elisabetta Canalis scende in campo in aiuto della Sardegna. Dopo il tragico incendio nell'oristanese la show girl sarda organizza una raccolta fondi per aiutare la Sardegna. L'annuncio arriva tramite una diretta Instagram.

«Io, la Dinamo Sassari, la nostra squadra di basket, il Banco di Sardegna scendiamo in campo per aiutare sia le persone, le attività, gli animali che sono stati colpiti dai roghi di questi giorni». Elisabetta Canalis in...

