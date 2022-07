Infarto per Maurizio De Giovanni: invia il tuo messaggio allo scrittore

Tutta Napoli, il mondo della cultura, dello sport e non solo si stringe attorno a Maurizio De Giovanni, il noto scrittore partenopeo, tra i più conosciuti bestselleristi italiani, colpito ieri sera da infarto. De Giovanni è ancora ricoverato in condizioni stabili al Cardarelli. Tantissimi i messaggi di affetto: invia anche il tuo all'indirizzo eventi@ilmattino.it: li pubblicheremo su questa pagina e li faremo leggere a Maurizio non appena si rimetterà.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, lo scrittore De Giovanni colpito da infarto: «Forza... L'OPERAZIONE Infarto per De Giovanni: al Cardarelli in «condizioni... LA PRESENTAZIONE “Un volo per Sara” il libro di De Giovanni incanta il...

Ecco i vostri messaggi

Maurizio, Non riesco a lavorare , a fare un cavolo da stamattina. Dicono che sta bene, ma se non sento la tua voce o ti vedo in video non mi tranquillizzo. Torna presto orso 🐻 buono ....torna a scrivere ( senza stancarti ).... Insomma , mi manchi tanto perciò da presto a riprenderti. Ti voglio un mondo di bene ❣️ Giovanna Passariello

Con tantissimo affetto da una persona sconosciuta come me medico che sa perfettamente cosa sta succedendo tu auguro tutto il bene del mondo ,i tuoi romanzi mi hanno fatto compagnia in un periodo buio della mia vita oltre che le fiction nate dai tuoi scritti un grande abbraccio Patrizia Savino

Carissimo Maurizio,



Non so che parole useresti per descrivere questo momento difficile, ma immagino quale può essere la tua descrizione del momento in cui tutto sarà passato, la paura alle spalle e di fronte ai tuoi occhi la bellezza della tua città. Poi c'è da far aprire gli occhi ad Enrica... Un forte abbraccio, Maurizio. Daniele e Laura

Sei la vera espressione della Napoli più bella Maurizio. A presto! Antimo Muccio

Ne uscirai ancora più forte e ti sosterremo perché sei un uomo semplice ed un bravo scrittore e questa città ha bisogno di persone come te ! Giulia Procaccini

Auguri di pronta guarigione. Abbiamo bisogno delle sue storie per restate stupiti e rapita da Napoli. Giusy Montanino

Torna presto a casa cosi' continui a scrivere per noi! Sei la Napoli che ci fa onore! Orny Messia

Forza e coraggio non le mancano, noi meridionali e non solo abbiamo bisogno dei suoi bellissimi romanzi che ci trasmettono emozioni uniche. Ketty Chirico

Tantissimi auguri per una solerte guarigione.E Forza Salerno e Salernitana sempre Benedetto Trivisone

Anche la notte più lunga, col suo buio e le sue paure, finisce e lascia spazio al giorno e al sole che sorge. Milena Miranda