Infermiera licenziata a causa di OnlyFans: la donna ha raccontato di essere stata “fatta fuori” dal suo lavoro perché era una "distrazione" per i suoi colleghi. In un TikTok con oltre 1,9 milioni di visualizzazioni, Jaelyn, 22 anni, ha spiegato che la sua principale fonte di reddito è la creazione di contenuti OnlyFans. E, nell'ultimo anno e mezzo, ha anche lavorato come infermiera per un gruppo di case di cura. Ma pochi giorni fa, l'ormai ex infermiera è accolta da una donna che non aveva «mai visto prima» che le ha chiesto di parlare con lei. La signora le ha spiegato che alcuni infermieri di una delle case di riposo stavano guardando i suoi social e il suo account OnlyFans mentre Jaelyn stessa era fuori dalla stanza e con i pazienti.

La ragazza si è difesa così: «Sono brava come infermiera, il motivo principale per mandarmi via è perché non hanno bisogno di me: questa è un'ingiustizia, è solo una scusa».

Sui social i fan l'hanno esortata a presentare un ricorso per licenziamento illegittimo e a «registrare tutto in un'e-mail». Jaelyn ha concluso: «Con OnlyFans un mese puoi guadagnare 600 dollari, e un mese potresti guadagnare 50.000».