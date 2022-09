«Sei grassa, devi metterti reggiseno e panciera»: l'influencer sfida gli hater e risponde così

Chi si imbatte sull'account Instagram Abby Bible ci troverà le foto di una «ragazza grassa impenitente e amante della moda»: è così che si definisce l'influencer americana che condivide contenuti di body-positivity e ha recentemente raggiunto i 50mila followers su Instagram. Ma insieme ai messaggi positivi sull'amare il proprio corpo qualunque forma esso abbia, la ragazza si è ritrovata a condividere anche i messaggi d'odio che le capita di ricevere.

La risposta agli insulti degli haters

«A volte sono così scoraggiata da quanto possano essere odiose le persone su Internet, ma sapere che potrei far sorridere almeno una persona o fare un piccolo passo per amarsi di più, ne vale la pena. Quindi grazie a tutti per essere qui», ha detto la ragazza alla quale non mancano gli haters. In un recente video che ha caricato, ha detto che spesso le persone le dicono che biancheria intima indossare: «La quantità di persone che mi dicono che ho bisogno di indossare un reggiseno e una panciera ultimamente è ASSURDA», ha scritto. Ma Abby non si è fatta certo abbattere dalle cattiverie, e per tutta risposta ha detto che tutto ciò che vuole fare è «liberare le tette». Abby, infatti, è solita non indossare il reggiseno e di certo non lascia che siano dei trollo a impedirle di vivere come meglio crede. In precedenza aveva caricato una foto di se stessa che mangiava un hot dog, prevedendo le vili risposte che avrebbe ricevuto dagli hater. «Adoro il potere di sapere quante persone si incazzeranno vedendo una persona grassa che sta mangiando allegramente un hot dog su Internet», ha scritto.

L'amore per il proprio corpo

L'account di Abby non solo aiuta a dare ispirazione ad altre persone grasse per quanto riguarda la moda, ma le incoraggia anche a uscire dalla loro zona di comfort. «Per così tanti anni ho esitato a indossare scarpe da ginnastica e senza trucco», ha detto una volta in una didascalia. «Pensavo che dovessi sembrare costantemente vestita come una persona grassa. Ma noi tutti... anche le persone grasse possono essere casual! La moda è molto più divertente quando smetti di preoccuparti di ciò che è "lusinghiero" e invece indossi ciò che ti dà semplicemente gioia».