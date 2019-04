Influencer picchia selvaggiamente il suo cagnolino in ascensore (ed evita il carcere)

Instagram model, 26, avoids prison after stamping on her dog's head https://t.co/2nrh9VzCCS #keevonnawilson — C2D2.com LLC. (@C2d2Com) 1 aprile 2019

Lunedì 1 Aprile 2019, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Picchia il suo cucciolo di cane ma evita il carcere. Keevonna Wilson, influencer di 26 anni, è stata accusata di crudeltà sugli animali dopo aver picchiato barbaramente il suo Shih-Tzu, mentre era in ascensore insieme al cagnolino. La donna, di Aventura in Florida, è stata incastrata dalle telecamere presenti all'interno dell'abitacolo che le sono valse una denuncia.Il matrattamento di animali è un reato penale negli Stati Uniti, per il quale si viene processati e si rischia il carcere, come riporta anche Metro . La 26enne però è riuscita ad evitare la condanna dopo che le accuse sono state rigettate. Keevonna ha dichiarato che stava portando l'animale a fare una passeggiata quando il cucciolo si sarebbe avvicinato a lei per morderla alla caviglia, il suo è stato quindi un gesto di difesa e di richiamo per allontanare l'animale.Le immagini mostrano prima la donna picchiare l'animale e poi, quando si aprono le porte dell'ascensore, si vede lei uscire dalla porta seguita dal cucciolo. I veterinari che hanno visitato lo Shih-Tzu hanno riportato un'iniziale diffidenza da parte del cucciolo, poi hanno diagnosticato diversi lividi all'addome e sulla colonna vertebrale. La 26enne però ha pagato un'ammenda di 400 euro e ha accettato 4 anni di libertà vigilata, così da evitare il carcere e la condanna nonostante la dimostrazione delle violenze, giustificate anche dal suo legale come difesa.