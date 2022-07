Solo qualche giorno fa il famoso chef messicano Edgar Núñez è finito nella bufera social per aver rifiutato di farsi «pagare in visibilità» una da una content creator, o meglio conosciuta come influencer. Il messaggio della Ferragni messicana era stato chiaro su Twitter: «Ciao come stai? Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due. Sarebbe un onore per me lavorare con te». Il cuoco ha risposto con una scrosciante risata seguita da un tweet al vetrolo in cui definisce la ragazza «scroccona internazionale».

APPROFONDIMENTI SOCIAL Wilma Faissol, come sta la moglie di Francesco Facchinetti dopo... IN TV Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in imbarazzo a Domenica In dopo le...

Fedez, è scontro con Selvaggia Lucarelli: «Pensi di essere migliore di me? Ricordati cosa hai fatto in passato»

Influencer scrocconi, ora tuona anche Francesco Facchinetti

Una storia che ha ricordato quella che ha visto coinvolta un paio di anni fa l’Influencer italiana, ex concorrente del Gf Vip 4, Elisa De Panicis. Il caso è scoppiato e ora anche il termine è stato coniato "influencer scrocconi" e sulla questione è tornato oggi anche Francesco Facchinetti.

La polemica

Su TikTok il figlio Roby Facchinetti ha voluto dire la sua sulla questione e ovviamente il cantante si schiera dalla parte dello chef: «Hai fatto bene! E questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire, basta». Accuse chiare quelle di Francesco che invita i benestanti a spendere i propri soldi: «Fate il grano, fate i soldi, spendeteli».

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, Francesco Facchinetti "difende'" il suo cachet stellare: ecco quanto prenderà

Le accuse

E prende ad esempio: «Io non ho mai chiesto nulla gratis. Ho pagato quasi sempre. Se vado in un ristorante e me lo offrono lascio i soldi per la mancia. Lascio 50/100 euro per la mancia. E se vado in qualsiasi posto lascio quasi sempre la mancia. Io non voglio cose gratis. Se mi spediscono qualcosa gratis a casa lo rimando indietro». E ancora: «Io mi sento che devo pagare. Devo pagare perché sono stato fortunato nella vita ed è giusto, è una questione etica e morale pagare le cose. Se sei un personaggio famoso e ti vuoi far offrire le cose fai schifo. Fai pena. Fai penaaaa»

Poi si rivolge dirattamente agli influencer che scrivono messaggi privati in direct a titolari di hotel o di ristoranti per essere ospitati: «Siete delle bestie. Se guadagnate spendete, perché accumulare dei soldi ve lo posso assicurare porta anche male»