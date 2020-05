È scomparsa Madeline la più grande collezionista di vocabolari, un mito per gli studenti di inglese

Se ne è andata via silenziosamente, portata via dal coronavirus, lasciando nel suo appartamento, nel cuore del Greenwich Village, la più colossale raccolta di dizionari al mondo. Madeline Kripke è stata una studiosa di linguaggio ma soprattutto la più grande collezionista al mondo di vocabolari. Nel corso della sua vita ha raccolto dizionari di ogni lingua ed edizione, opere antiche, seicentesce, fino a dizionari sconosciuti per un totale di 20 mila volumi ammassati nel suo appartamento a New York. La sua grandissima passione era ben conosciuta agli studenti di letteratura che la ammiravano per avere costruito una sorta di cattedrale del lessico della lingua inglese (principalmente).

Tra i pezzi più rari un dizionari latino stampato nel 1502 e persino una guida sullo slang newiorkese. Madeline Kripke è morta il 25 prile e l'annuncio della scomparsa è stato dato dal fratello filosofo, Saul Kripke. A ricordarla, tra i primi, è stato il New York Times che ha ripercorso tutta la vita di Madeline e la sua passione probabilmente ereditata dal padre, un rabbino, che deve averle trasmesso l'amore per le radici della semantica. «Ogni dizionario offre modi infiniti per essere esplorato e questo apre nuove possiblità a rivelazioni sulle parole» raccontava a chi le chiedeva perchè avesse collezionato così tanti vocabolari.

