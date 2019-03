Donna si inietta un mix di succhi frutta: «Così sono più nutrienti», è in fin di vita

Perché bere i succhi di frutta quando si possono iniettare ? Lo ha pensato una donna, credendo che in questo modo fossero più nutrienti. La donna ha pensato che sarebbe stato più efficace farli entrare direttamente in circolo. Così una donna cinese di 51 anni è quasi morta dopo essersi iniettata per via endovenosa un mix di 20 succhi di frutta, pensando che l'avrebbe fatta sentire bene e in forma. Invece ha avuto danni a fegato, reni, cuore e polmoni ed è stata ricoverata nell'unità di cure intensive per cinque giorni. A segnalare la storia è la Bbc.