Proposta di matrimonio alla fidanzata macchinista quando lei scende dal treno

Nonostante le difficoltà dell'ultimo anno connesse alla pandemia, ci sono comunque notizie semplici che strappano un sorriso.

È il caso di Conor O'Sullivan, che ha aspettato in una stazione ferroviaria di Dublino, Irlanda, l'arrivo di un treno guidato dalla sua fidanzata Paula Carbó Zea, per chiederle di sposarlo.

APPROFONDIMENTI IMPREVISTI Babbo Natale si impiglia in un traliccio elettrico di un piccolo... LA SORPRESA Scopre un procione nascosto nel suo albero di Natale e succede... FIOCCO AZZURRO Fiocco azzurro allo Zoo Miami, è nato Ziggy il formichiere...

Didn’t think anything could perk me up after a busy 13hr shift, and some Gent goes and PROPOSES to his GF driving the incoming train at pearse station. 😍😍😭🙌🏻 @IrishRail #PearseProposal 1/2 pic.twitter.com/wIN0JHPvzV

La scena è stata filmata da alcuni passanti e è diventata presto virale sui social. Il video, infatti, che è stato pubblicato dall'utente Twitter Clodagh Maher, è circolato rapidamente sul Web riscuotendo un certo interesse. Una volta che il treno si è fermato, l'innamorato si è inginocchiato e, mentre la giovane autista si avvicinava, le ha fatto la proposta di matrimonio.

💍 Congratulations to Paula, our DART driver and her fiancé Conor on their engagement - and here’s how Paula saw it unfold as she was driving a northbound DART into Pearse!

🎉 Thanks to DART and Pearse Station teams for helping Conor to make it happen! #pearseproposal https://t.co/RBis8cVCAf pic.twitter.com/YZbHlm74Am

— Iarnród Éireann #StaySafe (@IrishRail) December 16, 2020