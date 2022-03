Instagram blocca Kanye West: «Sospeso per insulti razzisti a Trevor Noah»

L'account Instagram di Kanye West è stato sospeso dopo che il rapper si è scagliato contro Trevor Noah con insulti razzisti. In un post pubblicato da Kanye West, si leggeva un attacco al presentatore del Daily Show, Trevor Noah, di stampo razziale che ha costretto il famoso social a sospendere Kanye West.

Kanye West had some words for Pete Davidson this morning ‼️😳 pic.twitter.com/aoQ33y10NX — RapTV (@raptvcom) March 16, 2022

«Ripetuta violazione delle regole della piattaforma sui temi come odio, bullismo e molestie anche di tipo razziale...». Queste le motivazioni che hanno indotto Meta, di Mark Zuckerberg a sospendere Kanye West da Instagram per 24 ore. Il rapper, 44 anni, ha pubblicato infatti nei giorni scorsi una serie di post offensivi contro Pate Davidson, nuovo fidanzato della sua ex moglie, Kim Kardashian e insulti razziali ai danni del conduttore Trevor Noah, che nel suo show «Comedy Central» aveva esprreso il suo parere sulla controversa separazione tra Kanye e Kim.





Nel videoclip del suo ultimo singolo «Eazy», poi, c’è un frame nel quale si vede un fantoccio dall’aspetto somigliante a Pate Davidson che viene rapito, incappucciato e seppellito fino al collo mentre su Instagram il rapper muove minacce contro di lui.





E proprio a questo frame fa anche riferimento Trevor Noah, nel suo programma, parlando della salute mentale di Kanye e chiedendosi se non ci si debba preoccupare di tali «espressioni artistiche», che incitano all'odio.



Parlando dei ripetuti attacchi di West contro Davidson, Noah parla anche in difesa di Kim Kardaschian e dice: «Quello che vedo da questa situazione, sarò onesto, è una donna che vuole vivere la sua vita senza essere molestata da un ex fidanzato o da un ex marito o da un ex nulla. Quello che sta attraversando è terrificante da guardare, e mette in luce ciò che tante donne attraversano quando scelgono di andarsene...».

La sospensione da Instagram, prevede che Kanye non sarà in grado di fare nulla sulla piattaforma social per 24 ore, sarà bloccato in tutto e per tutto. Meta ha naturalmente anche rimosso i contenuti che violano le politiche dall’account di West, tra cui proprio il post con gli insulti razzisti rivolti a Noah. Ma da parte dell'azienda di Zuckerberg è solo un avvertimento. Se Kanye dovesse continuare con questo trend fatto di odio e insulti, Meta protebbe decidere di bannarlo a vita dai suoi social (Instagram e Facebook).