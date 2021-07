Finale Europei, Saka sbaglia il rigore decisivo e i tifosi inglesi lo insultano sui social: «Torna in Nigeria». Johnson: «Vergognatevi»

La sconfitta agli Europei sfogia in odio razziale. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha denunciato oggi gli «insulti razzisti» nei confronti dei giocatori inglesi dopo la sconfitta contro l'Italia nella finale europea di eri a Wembley.

I giocatori della nazionale inglese «meritano di essere trattati da eroi», non coperti da «insulti razzisti sui social media», ha twittato il leader conservatore sottolineando che i «responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero vergognarsi di se stessi».

APPROFONDIMENTI NEWS Italia-Inghilterra, tifoso scavalca l'Altare della Patria a Roma:... EURO 2020 Italia campione, a Milano una notte di follia in strada: 15 feriti,... EURO 2020 Italia campione d'Europa, la nazionale è tornata a Roma: i...

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021