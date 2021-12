International Wedding Photographer of the Year Awards 2021, al primo posto Fabio Mirulla: «Amo sperimentare»

«Le grandi coppie mi danno la possibilità di fare una delle cose che amo del mio lavoro, sperimentare, è quello che è successo durante questo servizio grazie anche ad un mio grande amico. Questa foto fa parte di un matrimonio fantastico che ho amato fotografare sin dal primo momento. A volte mi capita quando incontro una nuova coppia di avere buone vibrazioni su di loro e così è stato. Sia la sposa che lo sposo sono stati meravigliosi e quando sento la connessione con loro e si fidano di me, il mio lavoro diventa davvero facile da fare». Con queste parole Fabio Mirulla dalla Toscana ha commentato vittoria dell'International Wedding Photographer of the Year Awards 2021, concorso dedicato alla promozione e alla celebrazione dell'arte della fotografia di matrimonio in tutto il mondo.

«La loro giornata si è sviluppata in un ottovolante di risate e lacrime, a partire dai preparativi dove ho avuto la possibilità di scattare questa bellissima foto, poi la cerimonia con i bambini piccoli in attesa della sposa fuori dalla chiesa, i momenti commoventi della coppia che è andato a visitare la tomba del padre della sposa e di nuovo l'allegria durante la festa», ha detto Mirulla.