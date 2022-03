Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller "crolla" in diretta per il figlio "rapito": «Quando me lo hanno portato via pensavo di morire»

Un cordone che non è mai stato tagliato quello tra Cicciolina e il figlio. «Quando aveva tredici mesi ho attraversato uno dei periodo più difficili della mia vita. Quando aveva un anno è stato portato via da me. Sentivo che lo stavo perdendo». Classe 1951, Ilona Staller, conosciuta anche con il nome di Cicciolina, è diventata famosa per la sua carriera di attrice porno e ora è all'Isola dei Famosi 2022 come naufraga.

Nel1992, Cicciolina ebbe un figlio: Ludwig Maximillian Koons, figlio che Ilona Staller ha avuto da Jeff Koons, un famoso artista statunitense, tra i più quotati nel mercato. Una separazione difficile quella tra i due e di mezzo c'era Ludwig che si trovava a essere conteso da sua mamma e dal suo papà. Una storia amara. Prima Jeff rapì il figlio dalla casa romana di Ilona portandolo a New York; poi Ilona rapì Ludwig dalla casa americana di Jeff, riportandolo in Italia. Inevitabile lo strascico giudiziario con una serie di denunce e controdenunce.

Le parole per il figlio

«Per me è stata una cosa dolorosa che ci ha segnato la vita, è stato massacrante mi sentivo morire, poi quando lui è arrivato a Roma, io stavo malissimo prendevo delle pillole e andavo da un dottore. Molte cose la gente non lo sa, ma il dolore è assurdo». Rivive con Ilary Blasi stasera Ilona quei momenti, peridi di cui non può parlare troppo per le cause che ancora sono in corso, ma che ha bisogno di tirar fuori: «Pensa che quando io viaggiavo per l'altro Paese guardavo fuori dall'oblò dell'aereo e io pensavo che comunque se la'ereo fosse precipitato e io fossi caduta in mare non avrei sofferto quanto stavo soffrendo per non aver mio figlio. Tutto è durato molti mesi per poterlo riprendere dall'America. L'ho ripreso il 23 dicembre».

La sopresa del figlio

Stasera anche Ludwig ha voglia di dire qualcosa alla mamma «Cara mamma mi manchi tanto volevo mandarti un abbraccio sei stato tutto per me. Ti amo sei l'unica donna della mkia vita».